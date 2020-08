Yrittäjät laittoivat tuulemaan

Joroisten yrittäjäyhdistys juhli lauantaina aiemmin saamaansa menestystä. Joroisten yrittäjät voittivat vuonna 2019 Vuoden paras paikallisyhdistys -palkinnon alle sadan jäsenen sarjassa, se valittiin Etelä-Savon parhaaksi paikallisyhdistykseksi ja Etelä-Savon Nuori yrittäjä palkinto tuli myös Joroisiin. Näiden lisäksi Joroisten kunta valittiin Etelä-Savon Yrittäjäystävällisimmäksi kunnaksi.

Ennen juhlan alkua kahviossa hääräilivät Joroisten maa- ja kotitalousnaisista Riitta Ikonen sekä Pirjo Aholainen.

– Kyllä yrittäminen on mennyt monella saralla eteenpäin. Korona on tänä vuonna tuonut omat haasteensa erityisesti maataloudessa työvoimavaltaisilla tiloilla, mutta siitäkin on selvitty, Pirjo Aholainen miettii.

Rantasalmen yrittäjistä Joroisiin toivat tervehdyksen entiset joroislaiset Katriina Pietiläinen ja Olavi Sipiläinen.

– Olemme ilolla seuranneet naapuriyhdistyksen aktiivista toimintaa ja kunnan sekä yrittäjien tekemää yhteistyötä. Esimerkiksi uusi yrittäjätalo on upea asia, samoin kuin matkailuyhdistyksen perustaminen.

Yhteistyötä yrittäjäyhdistysten kesken on varsin vähän.

– Voisi olla enemmänkin, esimerkiksi koulutuksia voisimme järjestää yhdessä. Jonkun olisi vain saatava yhteinen toiminta käyntiin.

Timo ja Justiina Suhonen lähtivät juhliin yhdessä lastensa Kertun, 4, Oskarin, 1, ja Santerin, muutama kuukausi, kanssa. Pariskunta viljelee Lahnalahdessa nurmirehua.

– Aika vähän olemme osallistuneet yrittäjien toimintaan, mutta juhlissa olemme pyrkineet olemaan aina mukana, Justiina nauraa ja kiittelee Joroisten yhdistystä aktiivisesta toiminnasta.