Yli puolet yritystalon tiloista on täynnä

– Kuntalaisten valtuuttamana on vaikea kuvitella mieluisampaa tapahtumaa, totesi kunnanhallituksen puheenjohtaja Kimmo Ihalainen yritystalon harjannostajaisissa.

Ihalainen totesi yritystalon rakentamisen olevan merkki toimeliaisuudesta, vaikka myönsikin, että päätöksenteossa epätoivo pyrki välillä pintaan. Ensimmäisessä vaiheessa talo oli liian kallis ja kiinnostuneet vuokralaisetkin alkoivat jo epäröidä. Rakennusta pienennettiin, mutta samalla yläkertaan saatiin toimistotilaa.

– Kunnan oma investointirahasto oli ratkaisu, joka poliittisesti hyväksyttiin ja oli vuokralaisten kannalta hyvä, Ihalainen sanoi.

Nyt valmistumassa on seutukunnan edullisinta uutta yritystilaa, jota tullaan lähipäivinä ihailemaan myös lähikunnista.

– Tämä on siitä poikkeuksellinen, että tämä on kunnan itse rahoittama. Mukana ei ole kehitys- tai kiinteistöyhtiötä, Ihalainen sanoi.

Yritystalon tiloista hieman reilu puolet on varattu. Nyt mukana olevat yritykset ovat voineet vaikuttaa tilaratkaisuihin.

– Muutokset ovat olleet ihan minimaalisia, Kari Sutinen pääurakoitsija Keveka Oy:stä sanoo.

Joroisten kunnan tekninen johtaja Petri Miettinen kertoo, että neuvotteluja käydään useammasta vapaana olevasta tilasta. Kaikki rakennusvaiheessa mukana olevat yritykset ovat joroislaisia, mutta nyt neuvotteluja käydään muualta tulevien yritysten kanssa.

Elinkeinoasiamies Aarre Damski toteaa tilanteen olevan sikäli hyvä, että kunnan muista yritystiloista uuteen taloon muuttavilta vapautuviin tiloihin on tulossa jo uudet vuokralaiset.

Kaava rajaa talosta teollisen toiminnan pois, mutta kaikkea muuta liiketoimintaa yritystalossa voi harjoittaa.

– Kuka tahansa voi yrittää mitä tahansa, Miettinen sanoi.