Yhdessä väkeä liikuttamaan

Kunnan liikunnanohjaajana heinäkuussa aloittaneen Esa Pietikäisen mukaan liikuntapuolen perusjutut pyörivät nyt hyvin.

– Olen saanut kartoitettua mihin aikani riittää.

Seuraavaksi hän haluaisi kirkastaa kunnan liikuntavisiota ja saada seurojen kanssa yhteistyön pyörimään paremmin.

Syksyllä Esa esitteli itsensä ja tutustui samalla eri yhdistysten edustajiin. Tämän kuun 23. päivänä on tulossa toinen tapaaminen, johon hän toivoo runsaasti eri liikuntajärjestöjen edustajia paikalle.

– Yksi ihminen ei ehdi paljoa, mutta tällä toimii useita urheiluseuroja ja kyläseuroja.

Tarkoituksena on selvittää mitä kaikkea toimintaa kunnassa on ja kuinka niitä kannattaisi jatkossa organisoida, kehittää ja jopa mainostaa yli kuntarajojen.

– Yhdessä voisimme luoda kunnan liikuntastrategian.

Tulossa oleviin tapahtumiin tarvitaan avuksi erilaisia toimijoita. Esimerkkinä voisi olla vaikka tulevan laturetken mehupisteen hoito.

Laturetki järjestetään 25. helmikuuta. Se kiertää urheilutalolta Kotkanmajalle, Kolmalle ja takaisin. Edestakaista matkaa tulee noin 30 kilometriä.

Kotkanmajan yhteisistä pelisäännöistä seurojen kesken on tulossa oma palaverinsa.