Vauvakerhossa tehtiin taidetta

Keskiviikkona Vauvakerhossa maalailtiin sormiväreillä. Mukana oli neljä äitiä vauvoineen.

Vauvakerhoon osallistui aikaisemmin myös sisarukset, mutta nykyisin se on tarkoitettu vain äideille ja vauvoille.

– Keskustelulle jää enemmän tilaa, kun mukana on vain vauvat, kertoo kunnan varhaiskasvatuksen perhetyöntekijä Minni Immonen.

– Vauvakerhossa vertaistuki on tärkeää, miettii seurakunnan lastenohjaaja Terttu Altio.

Vauvakerhon ohjelmaan kuuluu seurustelua, laululeikkejä, loruilua ja kahvittelua. Välillä mukaan osallistuu vierailijoita, ja kerholaiset tekevät retkiä ulos.

– 22. lokakuuta on tulossa lasten ja vauvojen ensiapukurssi kello 17 alkaen seurakuntatalolla, kertoo Terttu.

Kerhoon osallistuu keskimäärin kuudesta seitsemään äitiä vauvoineen. Koronauhka on vähän pienentänyt porukkaa.

– Sekin voi vaikuttaa, kun pienestäkin yskästä tai nuhasta pitää jäädä pois.

Joroisissa vietetään 21.–25. syyskuuta lapsiperheille suunnattua vauvaviikkoa, jolloin on ohjelmaa joka arkipäivälle. Tarjolla on vaunukulkuetta, musiikillista taidehetkeä, tarinatuokiota ja sormivärimaalausta.

Keskiviikkona 23. syyskuuta on seurakuntatalolla vauvateatteria, ruokailua ja kakkutarjoilu.

– Ja vauvoille on yllätykset.

Tänä iltana, 10. syyskuuta, kokoontuvat ensimmäistä kertaa diakonian ja lähetyksen sekä kasvatuksen vastuuryhmät.

– Siellä on hyvä tilaisuus esittää toiveita ja ideoita kerhojenkin tiimoilta. Toivotaan, että porukkaa tulee, miettii Terttu.