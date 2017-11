Vanhaa puretaan uuden tieltä

Kuvansi on saamassa lähes kokonaan uuden koulun.

Äänin 7–2 Joroisten kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtaja Joonas Hännisen esityksen, jonka mukaan pihapiirin vanhin koulurakennus puretaan pois. Punatiilisestä uudemmasta rakennuksesta jää jäljelle eskarin tilat ja liikuntasali, joka peruskorjataan perusteellisesti. Liikuntasalin lattiasta on todettu kosteusvaurioita.

Kaikkien purettujen tilojen tilalle rakennetaan noin 850 neliön suuruinen uusi koulurakennus. Tämän lisäksi kunta vuokraa uuden osan yhteyteen noin 350 neliömetrin osan, johon tulee luokkatiloja. Muut toiminnot tulevat rakennettavaan uuteen kouluun.

Kuvansin koulun oppilasennuste on laskeva. Jos kylän väestökehitys ei käänny nousuun, vuokratilat antavat pelivaraa vastata tilatarpeen laskuun.

Uusi koulu rakennetaan kunnan omana hankkeena.

Hanke menee vielä kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Hallituksessa päätös vaati kaksi äänestystä.