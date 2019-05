Uusi ylioppilas – Tiian unelmana on päästä ulkomaille

Tiia Roposen kirjoitukset menivät odotetusti hyvin pitkän englannin, äidinkielen, psykologian ja historian suhteen.

Lyhyestä matematiikasta hänelle riitti läpi pääsy.

– Matikkaan minun ymmärrys ei riitä.

Kielet ovat kiinnostaneet Tiiaa aina, onhan hänen paras ystävänsä kotoisin Australiasta.

– Haluan laajentaa sanavarastoani, jotta voin puhua enemmän hänen kanssaan.

Poikaan Tiia tutustui netissä neljä vuotta sitten, eivätkä he ole vielä nähneet toisiaan muuten kuin videopuheluiden välityksellä.

– En pitänyt hänestä aluksi, olin kylmä ja töksäyttelin. Nyt kun olen tutustunut häneen paremmin, hän onkin tosi kiva tyyppi.

Tiialla on paljon kansainvälisiä kavereita. Heihin hän on tutustunut perheen kanssa tehdyillä lomamatkoilla Euroopassa. Myös somen kautta tulee uusia tuttavuuksia.

– Laitan vaikka Instagramiin kuvan ja joku tulee kommentoimaan sitä.

Historiasta Tiiaa kiinnostui, kun ala-asteella käytiin läpi Kreikan mytologioita.

Tiia on hakenut opiskelemaan Helsinkiin valtiotieteitä ja Jyväskylään historiaa ja englantia.

Valtiotieteet on ykkösvaihtoehto, ja sinne oli pääsykokeet viime viikolla.

– Kysymykset olivat vaikeita, mutta osasin vastata jotakin järkevääkin.

Valtiotieteiden opiskeluun liittyy myös historiaa ja kansainvälisyyttä, ja juuri näiden yhdistelmä kiinnostaa.

– Minulle oli epäselvää mitä haluan, mutta tämä vaihtoehto kolahti.

Lapsena Tiia haaveili eläinlääkärin ammatista, mutta allergian takia joutui hylkäämään tämän vaihtoehdon.

Opiskelemaan Tiia lähtee innoissaan. Sekä Helsingissä että Jyväskylässä on sukulaisia ja tukiverkostot kunnossa.

Jos hän ei saa opiskelupaikkaa, on edessä työn etsintä. Jokin sosiaalinen työ tuntuisi omalta.

– Tämän kesän olen töissä Jari-Pekan jäätelökioskilla.

Unelmana olisi päästä jossain vaiheessa ulkomaille asumaan ja työskentelemään.

Australia, Britit ja Keski-Eurooppa kiinnostaisi.

– Eurotourilla käytiin Krakovassa ja Prahassa. Ne oli hienoja kaupunkeja.

Mari Kosonen