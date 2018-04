Uudisrakennus on vahvoilla esikouluksi

Sekä sivistysjohtaja Jaakko Kuronen että kunnanjohtaja Joonas Hänninen pitävät esikoulun tilavaihtoehdoista parhaana mallia, jossa koulukeskuksen yhteyteen rakennetaan vajaan 500 neliömetrin uudisrakennus.

– Esitän kunnanhallitukselle investointivaihtoehtoa, Hänninen toteaa.

Kunnanhallitus käsittelee esikoulua ensi maanantain kokouksessa. Lopullisen päätöksen tekee kunnanvaltuusto seuraavalla viikolla.

Valtuusto tutustui vaihtoehtoihin iltakoulussaan viime viikolla.

– Myötämielisyyttä pitempiaikaista ratkaisua kohtaan oli, Kuronen arvioi iltakoulussa käytyä keskustelua.

Uudisrakennuksen kustannukset ovat vielä täsmentymättä. Tilaelementeistä koottava rakennus olisi joka tapauksessa kalliimpi kuin kallein vuokravaihtoehto, mutta sen käyttöiäksi arvioidaan 20 vuotta. Tarjouspyynnöissä pyydettiin suunnitelmia tiloista, joita voidaan muuntaa eri käyttötarkoituksiin. Tässä vaiheessa siihen on kaavailtu tilat esikoululle, 5-vuotiaille ja toimistosiivelle. Myös aamu- ja iltapäivätoiminta tulisivat uuteen taloon.

– Se vastaa suurempaan määrään tilatarpeita ja on kokonaistaloudellisesti edullisin. Hanke on elänyt matkan varrella, Hänninen sanoo.

Tavoite on, että uudet tilat ovat käytössä vuoden 2019 alusta lukien.

Uudisrakennus mahdollistaisi sen, että kunta voisi luopua kokonaan sivistystoimen huonokuntoisimmista kiinteistöistä eli peltihallista ja Opintien ryhmäperhepäiväkodin huoneistosta.

– Myös nuorisotilat voisivat mahtua koulukeskuksen tiloihin, Kuronen perustelee.Vuokravaihtoehdoissa nuorisotiloille ei löytyisi paikkaa.