Uudenvuoden lapsi odotutti itseään viikon

Uuden vuosikymmenen ensimmäiset lapset syntyivät Joroisiin loppiaisen kahta puolen: ensimmäinen syntyi Mikkelissä 5. tammikuuta.

Kakkoseksi ehti Kuopiossa 7. päivä syntynyt tyttövauva.

Kuopiossa syntyneen vauvan vanhemmat Niina ja Mika Kutvonen odottelivat tulokasta jo vuodenvaihteen tienoilla, ja ennakkoon jännitettiin, kummanko vuoden puolella lapsi syntyy.

– Laskettu aika oli 1.1., Niina kertoo.

Esikoinen oli syntynyt Mikkelissä, ja uuden tulokkaan synnytyspaikaksi perhe oli päättänyt Kuopion jo hyvissä ajoin. Kokemukset molemmista sairaaloista ovat hyviä.

Lapsi ilmoitti tulostaan loppiaisena, ja vanhemmat läksivät ajamaan kohti Kuopiota illalla. Lapsi syntyi 7. päivän aamulla kello 6.44.

Syntymäpaino oli 3 970 grammaa ja pituus 51 senttiä.

– Jämerä vauva on, Niina-äiti sanoo.

Muuten vanhemmat kuvailevat häntä mukavaksi, perustyytyväiseksi ja lupsakaksi.

Myös isommat sisarukset Mikael ja Hilma sekä Jörgeni-kissa ovat ottaneet tulokkaan hyvin vastaan.

Tammikuun loppupäiviin asti myös Mika on kotona, kun hän on vuosilomalla Joroisten pajaohjaajan tehtävästä.

Hän on samalla oppisopimuskoulutuksessa ja valmistuu keväällä nuoriso- ja yhteisöohjaajaksi.