Uuden päiväkodin rakentaminen alkoi – liikkuminen pikkuteillä voi vaikeutua

Uudet varhaiskasvatuksen rakennusmoduulit saapuivat keskiviikkoaamuna ja niiden asentaminen on alkanut. Loput rakennuksen osista saapuvat perjantaina iltapäivällä ja niitä aletaan asentamaan lauantaiaamuna.

– Nämä rakennukset lähtivät tulemaan Perniöstä jo maanantai-iltana, sanoo urakan toteuttavan Teijo-talot Oy:n Perniön tehtaan työnjohtaja Jouni Parviainen.

Työmaa ei Parviaisen mukaan vaikeuta liikkumista Joroisissa pikkuteitä lukuun ottamatta.

– Tänne oli helppo reitti tulla, joten rakennusmoduulien tuominen ei sotkenut liikennettä.

Rakennuksen osat ovat myös Parviaisen mukaan nopeita asennettavia.

– Jollain pikkutiellä voi olla seisahdus noin vartin ajan, mutta muuten me annamme kyllä aina tilaa.

Rakennukseen tulee tilaa kahdelle esikouluryhmälle, viisivuotiaiden ryhmälle ja toimistotilat oppilashuollolle, kuten koulupsykologille ja -kuraattorille, sekä terveydenhoitajalle ja kasvatusohjaajalle.

Esikoulu on ollut evakossa Koskentien liikerakennuksessa peltihallin kosteusongelmien vuoksi. Sivistysjohtaja Jaakko Kurosen mukaan sisäilmaongelmien kanssa on taisteltu jo muutama vuosi.

Uusien varhaiskasvatustilojen myötä esikoulu pääsee muuttamaan pois Koskentien liikerakennuksesta. Kurosen mukaan ensi syksynä kaikista ongelmatiloista tullaan pääsemään pois.

– Tämä on muutos, jota ollaan odotettu erittäin paljon.

Tarve uusille tiloille johtuu muustakin kuin sisäilmaongelmista.

Sen syynä ovat aikoinaan tehty virhearviointi päiväkoti Pyrrin tilojen koon suhteen ja nykyinen varhaiskasvatuslaki, joka toi esikoulun pakolliseksi kaikille.

Hoitopaikkojen kysyntä on ollut myös ennusteita suurempaa, joka selittyy muun muassa työperäisellä maahanmuutolla.

Rakennusmoduulien asentaminen valmistuu juhannukseen mennessä. Kunta kalustaa tilat heinäkuussa. Tilat valmistuvat lopullisesti elokuussa, jolloin ne otetaan käyttöön.

Vilja Hautamaa