Tuulan työ on muutakin kuin urkujen soittoa

Tuula Teittinen-Kauhanen tiesi jo lapsena, ettei hänestä ole konttorityöntekijäksi. Kuusihenkinen perhe asui maalaistalossa ja eli sosiaalista elämää.

– Haaveilin, että minusta tulee maanviljelijä. Johtui varmaan Helena-kirjoista.

Opettaja kehotti hakeutumaan pianotunneille. Sitä seurasi musiikkiopisto ja konservatorio. Kanttorikoulutuksen Tuula sai Kuopiossa. Se antoi laajan pohjan urkuriksi, laulunopettajaksi tai kuoronjohtajaksi.

– Kuoro on minulle ominta, ihmisten kanssa työskentelyä.

Uransa aikana Tuulalla on ollut yksityisoppilaita. Hän on opettanut kansalaisopistossa, Varkauden musiikkiopistossa ja musiikkileikkikoulussa sekä johtanut Pieksämäen mieslaulajia.

– Olin pitkään mukana Varkauden kamarikuorossa. Se antoi hyvän pohjan ja innosti kuorohommaan.

Kanttorin työ näyttää ulospäin lähinnä urkujen soittamiselta jumalanpalveluksissa ja hautajaisissa. Suurin työaika menee kuitenkin näihin tilaisuuksiin valmistautumisessa.