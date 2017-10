Toodokan heräsi henkiin

Moni ohikulkija on ihmetellyt liikehdintää entisessä Siwan kiinteistössä. Judoahan se on ollut, sillä tilan on nyt vuokrannut joroislainen judoseura Toodokan. Nimi Toodokan tarkoittaa itäisen tien seuraa.

– Kyllä ihmiset ovat olleet meistä kiinnostuneita, myöntää Keijo Korelin.

– Sehän on pelkkää mainosta meille, toteaa Mikko Simonen.

Judon sanotaan olevan maailman suosituin kamppailulaji. Keijon mukaan laji sopii hyvin Savon Pariisiin, koska se on Ranskassakin suosittu laji. Siellä sitä harrastaa noin prosentti asukkaista. Joroisissa se tekisi 50 harrastajaa.

– Se täyttyy helposti vuoden loppuun mennessä, tuumaa valmentajana toimiva Petri Malkki.

Harrastajat toivottavat kiinnostuneet ovesta sisään seuraamaan lajia.

– Judossa on yhteisen hyvän periaate eli kaikki hyötyvät toiminnasta.

Judoseura Toodokan toimi vuosina 1997-2004, jonka jälkeen sen toiminta hiipui vetäjäpulaan.

– Silloin harjoiteltiin yläasteen juhlasalissa ja tatami piti kerätä harjoitusten jälkeen pois, kertoo entinen puheenjohtaja Matti Pentikäinen.