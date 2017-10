Töissä verkkareissa Suomi-pizzaa syöden

Tänään torstaina 5. lokakuuta järjestetään ensimmäistä kertaa valtakunnallinen työhyvinvoinnin edistämiseen keskittyvä Unelmien työpäivä. Joroisten terveysasema on mukana tempauksessa ja se haluaa myös tarjota vaihtelua kunnan työntekijöiden arkiseen aherrukseen.

– Tavoitteena on saada pientä pilkettä silmäkulmaan ja lisätä työyhteisön hyvinvointia. Kaikilla on nykyään niin kiire, ettei keretä pysähtyä kysymään mitä työkaverille kuuluu, miettii fysioterapeutti Tarja Syrjälä.

– Tämä on hyvä idea. Luulen, että monilla työpaikoilla on tarvetta tällaiseen, lisää fysioterapeutti Juhani Salminen.

Eikä hyvinvointia lisäävät asiat tarvitse olla edes isoja. Sekin on mukavaa, että keitetään aamulla työpaikalla yhdessä kahvit ja vaihdetaan kuulumisia työpäivän ohessa.

Terveysaseman tiloihin aukeaa täksi päiväksi kaksi erillistä pistettä, jossa kunnan työntekijät voivat piipahtaa kesken työpäivän yksin tai työkaverin kera kello 8-16 välillä.

– Kunhan muistaa ilmoittaa ensin esimiehelle minne menee, muistuttaa Juhani.

Toinen piste sijaitsee fysioterapian kuntosalilla, jossa pääsee tutustumaan ilmanpaineella toimiviin helppoihin kuntolaitteisiin. Samalla voi juosta juoksumatolla, verrytellä tai pitää pienen jumppatuokion.

– Pitäisi muistaa ottaa välillä aikaa itselle. Istumatyötä tekevien pitäisi nousta kahden tunnin välein koneelta pois ja verrytellä.

Yläkertaan tulee rentoutumishuone musiikkeineen, jumppapatjoineen ja tyynyineen. Siellä voi käydä hetken huilaamassa.

Avohoidon esimies Salme Viljakainen kertoo esimiehenä innostuneensa Unelmien työpäivä -ideasta, jota tukemaan ja ideoimaan lähti myös kuntoutushenkilöstö.

– Syömme Suomi-pizzat, rentoudumme hetkeksi ja nautimme yhdessäolosta ruokatauolla. Joku kertoi laittavansa kansallispuvun ja liikkuu helmat heiluen, toinen kertoi etsivänsä Suomi-verkkarit. Musiikkia pitää olla, poppia, rokkia, maakuntalaulua ja kansanlaulua. Uskon, että aito ilo ja nautinto tulee juuri tuollaisista pienistä teoista tai eleistä. Eivät maksa paljon ja hyväolo leviää, ainakin minut sai jo mukaansa tuo idearikas porukka, kertoo Salme.