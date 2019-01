Tiinan mustan vyön unelma toteutui

Tiina Osmala, 21, aloitti taekwondon 13-vuotiaana. Hänen suuri unelmansa oli saada musta vyö.

Tavoite tuntui vain mahdottomalta saavuttaa.

– En uskonut pääseväni siihen, siksi siitä tuli niin tärkeä. Olin epävarma ja ajattelin, etten voi kehittyä niin paljon.

Reilun seitsemän vuoden päästä unelma toteutui. Tiina sai mustan vyön joulukuun ensimmäinen päivä.

Nyt päällimmäisenä on tyhjä olo.

– Mitä ihmettä! En vieläkään usko, että saavutin tavoitteen.

Mustan vyön koe kestää täyden työpäivän. Siinä käydään läpi eri osa-alueita kuten itsepuolustusta ja murskausta.

– Tahdon voimalla mennään sitten kun ei fyysinen kunto enää riitä.

Levyjä murskataan niin kädellä kuin jalallakin.

– Jos se menee läpi, ei kipua tunnu.

Oikeastaan nythän taekwondoura on vasta aluillaan.

– Tässä ei voi olla täydellinen, aina on kehitettävää. Se motivoi.

Laji parantaa henkistä ja fyysistä kuntoa, se lisää itsevarmuutta.

– Tämä on minulle terapiaa. Mieli lepää, mutta kroppa ei.