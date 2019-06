Terveysasema toimii niin kuin viime kesänä – tyypillisiä kesävaivoja ovat haavat, ihottumat, hyönteisten puremat ja palovammat

Terveysasemaa kuormittavia yleisiä kesävaivoja ovat haavat, hiertymät, ihottumat, hyönteisten puremat, palovammat ja ihoon tarttuneet ongenkoukut.

– Viime kesänä oli lämmin uintikeli ja korvakäytävän tulehduksia oli paljon, kertoo sairaanhoitaja Pia Elmaci.

Terveysasema toimii tänä kesänä samalla tavalla kuin muutamana edellisenäkin kesänä.

Toimintaa on supistettu ja ei-kiireelliset vaivat sekä vuosikontrollikäynnit on siirretty kesän ulkopuolelle. Toimintaa on supistettua heinäkuun ensimmäiset neljä viikkoa.

– Toiminta on ihan kuin muinakin kesinä. Kesällä hoidetaan vain kiireelliset asiat. Kuntalaiset ovat jo tottuneet tähän.

Terveysasema on auki kello 8–15. Ovet sulkeutuvat 15.30.

– Lähihoitaja on paikalla kello 16 saakka, joten tarvittaessa pääsee sisälle siihen asti.

Terveysasemalla toimii yksi lääkäri maanantaista torstaihin. Myös viime kesänä kesä mentiin yhden lääkärin avulla.

Lääkäriajat annetaan saman päivän aamuna.

– Lääkärille on joitakin kiireaikoja.

Sairaanhoitajan vastaanotto on maanantaista perjantaihin.

Vastaanotolla on töissä kaksi sairaanhoitajaa ja yksi lähihoitaja.

Sairaanhoitajat arvioivat hoidon tarvetta ja hoitavat muun muassa haavoja ja antavat rokotuksia sekä injektioita.

– Kesät ovat menneet kivasti, vaikka toki kiirettä hoitajilla on.

Päivystyksellinen hoito toteutetaan Varkauden ensiavussa tai erikoissairaanhoidon päivystyksessä Kuopiossa tai Mikkelissä.

– Suoraan päivystykseen on syytä mennä sydänoireissa, neurologisissa oireissa sekä hengenahdistuksissa.

Suurin osa terveysaseman toiminnoista toimii koko kesän, mutta joitakin aukioloaikoja on supistettu.

Normaalisti toimivia toimintoja ovat äitiys- ja lastenneuvola, kotihoito, kuntoutus ja apuvälinepalvelut, sekä laboratorio.

Vuodeosasto toimii heinäkuun ajan kuntouttavana osastona. Akuuttia hoitoa tarvitsevat potilaat hoidetaan Varkauden osastoilla.

Hammashoidossa on heinäkuussa yksi hammaslääkäri ja toiminta keskittyy kiireellisen hoidon antamiseen.

Mielenterveysneuvola on ollut jo vuosien ajan kiinni muutamana viikkona kesällä. Yhteydenotot ohjataan tänä aikana Varkauden psykiatrisen akuuttityöryhmän arvioitavaksi.

Joroisten röntgen on suljettu 16. elokuuta saakka. Mahdolliset kuvaukset suoritetaan Varkauden sairaalan röntgenissä.

Mari Kosonen