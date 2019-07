”Talkoolaisia enemmän kuin kyläläisiä” – Kolmalle vedetään noin 40 kilometriä valokuitua

Päivi Konttinen

Kolmantiellä suhataan edestakaisin. Töissä on monenlaista konetta. Tavaraa viedään ja tuodaan. Kolmalle vedetään valokuitua.

– Meillä on täällä kolme koneryhmää vetämässä kaapelia, ja tarvittaessa tehdään myös esiaurausta, Sirpa Leväinen kertoo.

Perjantaiaamuna kaapeli vedettiin ensi töikseen junaradan ali ja työ jatkui siitä koulun suuntaan.

– Lähtöpisteenä meillä on tästä radalta muutaman kilometrin päässä oleva Telian joutavana ollut laitetila, joka ostettiin omaksi Kolma-Huutokoski infraosuuskunnalle ja jonne tuli jo valmiiksi kuitu. Tämä oli yksi uusi avaus, mikä on tässä matkan varrella saatu. Kuidun päätä ei välttämättä tarvitse vetää kirkolle, vaan yhteys maailmalle saattaa löytyä lähempää.

Kuitu kaivetaan tien penkkaan noin 70 sentin syvyyteen.

– Tässä Kolmantiellä tien toinen puoli on jo käytössä sähkökaapeleille ja muille. Vapaana oleva puolikin kuitenkin tutkataan, ettei kaiveta mitään poikki. Kivikkoiset kohdat kaivetaan, muuten mennään auraamalla.

Kaapelin levityksessä on apuna pari lapiomiestä. Sen jälkeen ura peitetään ja lopuksi kaapelin sijainti vielä tallennetaan gps-laitteen avulla.

Leväisen mukaan oma paikallinen verkko mahdollistaa edullisemmat käyttökustannukset kuin, jos verkon olisi rakentanut joku operaattori.

– Tosin markkinaehtoisena ei verkkoa olisi tänne tullut ollenkaan. Se meidän piti varmistaa julkisella kuulutuksella ennen kuin lähdimme hakemaan tälle hankkeelle julkista rahoitusta, Sirpa Leväinen kertoo.

Kolman kuituverkko on noin 40 kilometriä pitkä, rahoitusta on saatu reilun 30 kilometrin osuudelle. Osakkaita eli kuidun hankkijoita on kyläläisistä noin puolet eli kuutisenkymmentä.

– Kuidun ottavista suurin osa on vakituisia asukkaita. Meillä on tässä mukana myös yrityksiä, kuten Järvikylä ja vihannesviljelijöitä. Tämä helpotti osaltaan rahoituksen saamista tälle meidän hankkeelle.

Osuuskunnan väelle aiheutti pohtimista erityisesti niin sanottu siltarahoitus, eli kuinka maksut lasketaan, kun varsinainen tuki tulee vasta maksettuja kuitteja vastaan.

– Älysimme onneksi hakea ennakkoa niin Elyltä ja kuntarahankin saimme jo maksuun. Näiden lisäksi on otettu niin sanottua osakaslainaa, eli osuuskunnan jäsenten ja itse osuuskunnan antamaa tilapäisrahoitusta on tulossa noin 70 000 euroa.

Kuitukaapelin kaivaminen aloitettiin kesäkuun alussa.

– Uimarannantie eli Pasalan osuus tehtiin ensimmäiseksi, myös Järvikylän kartanon suunta on jo valmiina, myös samoin Hallamäki ja Rantahovintie.

Tapio Huupponen ja Pekka Lantto ovat paitsi innokkaita talkoolaisia myös kovia kuidun puolestapuhujia.

– Onhan se tulevaisuutta. Netti pätki ja televisio pätki, nyt saa toimivammat systeemit. Ja jos talo menee joskus myyntiin, niin kuidun hinta lisätään siihen päälle, Pekka Lantto naurahtaa.

Samaa sanoo kerisalololainen Markku Räisänen, jolla on jo kokemusta valokuidun käytöstä ja joka työskentelee nyt Kolmalla etumiehenä.

Sirpa Leväinen sanoo hankkeen vahvistavan kylähenkeä.

– Vaikka välillä kiistellään ja neuvotellaan, niin koko ajan homma menee eteenpäin.

Kylältä tulevia talkoolaisia on ollut mukana jo parisenkymmentä.

Laura Kinnunen kuskaa talkooväelle kahvia ja voileipiä. Mukana ovat myös neljävuotias Jesse ja vajaan vuoden ikäinen Jere.

– Kyllä tämä on mukava lisä kotihommiin ja näiden takiahan tätä koko työtä tehdään, hän sanoo poikiinsa vilkaisten.