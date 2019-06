Taimia Joroisista Lontooseen – Taimisto Huutokosken juhannusruusuja ja punakoivuja esillä puutarhakilpailussa Lontoossa

Tällä viikolla järjestetään Iso-Britanniassa maailman arvostetuin puutarhakilpailu Chelsea Flower Show. Kilpailussa on ensimmäistä kertaa mukana suomalainen puutarha. Sen taimet tulevat Taimisto Huutokoskelta.

Joroisista Lontooseen on viety juhannusruusuja, punakoivuja ja tornionlaaksoruusuja.

– Hieskoivuun tehtyä punakoivua ei ole missään muualla kuin Suomessa, kertoo Taimisto Huutokosken toimitusjohtaja Arttu Haverinen.

Taimet toimitettiin paikan päälle Englantiin jo viime syksynä.

– Ruusut oli normaaleja kolmen litran ruukkuruusuja ja puut olivat pari metrisiä.

Niitä on kasvatettu kevättalvella kasvihuoneessa, ja nyt puut ovat täydessä lehdessä ja ruusut kukkivat.

Ne viettivät pihalla viime talven ja tottuivat samalla Englannin talveen.

Kutakin lajia vietiin alle kymmenen sarjoina. Mukaan laitettiin varalta ylimääräisiä taimia, joita ei kuitenkaan tarvittu.

Suomalaisen kilpailupuutarhan on suunnitellut maisemasuunnittelija ja ympäristöbiologi Taina Suonio. Hän on myös valinnut näyttelyyn tulevat taimet.

Suonio on asunut Pohjois-Irlannissa 13 vuotta ja tutustunut tätä kautta brittiläiseen puutarhakulttuuriin.

– Taina on ollut aikaisemmin tiimeissä mukana tekemässä puistoja kisaan ja hänellä on Englantiin suhteita.

Suonio toimii tällä hetkellä muun muassa Helsingin yliopiston Viides ulottuvuus – viherkatot osaksi kaupunkia -tutkimusryhmän jäsenenä.

Suonioon Haverinen tutustui viherympäristöliitossa, jossa he ovat vieneet yhdessä alan juttuja eteenpäin.

Arttu Haverinen toimi aiemmin taimiston viljelijöiden puheenjohtajana ja Taina Suonio puutarharakentajien puheenjohtajana.

– Taina on toiminut Vantaan kaupungilla tilaajapuolella ja on sitä kautta käsitellyt meidän taimimateriaalia. Hän pitää meitä laadukkaana tuottajana ja kysyi halutaanko lähteä tähän mukaan.

Kilpailun puutarhan nimenä on The Roots in Finland Kyrö Garden.

– Teemana on Suomen kulttuuriperintö. Mukana on vesiaihetta, luonnonkiviä ja suomalaisia kasveja.

Puutarha-aluetta reunustaa aito, satavuotias harmaantunut ladon seinämä, jonka vierellä kasvaa perinteisiä niittykasveja. Suomalaisia puita edustaa asiaan kuuluvien katajien lisäksi myös harvinainen punakoivumme, joka on ensimmäistä kertaa esillä Chelsea Flower Show:ssa. Puiden alla koreilevat kansalliskukkamme kielot ja alueelta löytyy myös perhospuutarha

Tapahtumassa käy vuosittain noin 160 000 ihmistä.

– Siellä käy muun muassa kuningatar Elisabeth ja julkkiksia elokuva- ja musiikkipuolelta. Osa tulee katsomaan paikan päällä olevia ihmisiä.

Paikalla on suomalaisia puutarha-alan ihmisiä: suunnittelijoita, viherrakentajia ja tilaajia.

– Tapahtuma tuo positiivista pee ärrää meille, mutta ei se tule vientiä millään tavalla lisäämään. Näkyvillä on kuitenkin Euroopan kovimpia taimistoja ja näiden joukossa myös Taimisto Huutokoski.

Mari Kosonen