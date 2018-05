Taimenille haussa uusi luomu-uoma

Jos kaikki menee niin kuin kalastusbiologi Teemu Hentinen Etelä-Savon ely-keskuksesta toivoo, järvitaimenet pääsevät tulevaisuudessa ohittamaan Liunan voimalaitoksen luonnonmukaista kalatietä pitkin.

– Ensi vuoden syksyllä selvitystyön on tarkoitus olla valmiina, Hentinen sanoo.

Tarjouspyynnöt suunnitelman tekemiseksi ovat lähdössä lähiviikkoina.

Hyvä esimerkki luonnonmukaista puroa jäljittelevästä kalatiestä löytyy Hentisen mukaan Hirvensalmen Kissakoskelta. Jos sellainen ei ole Liunalla mahdollinen, toisena vaihtoehtona selvitetään teknisen ja luonnonmukaisen kalatien yhdistelmää.

– Jotta kalatie toimisi, sen pitää olla lähellä voimalan patoa, jotta kalat löytävät sen. Kalojen pitää päästä kulkemaan molempiin suuntiin, Hentinen painottaa.

Luonnonmukaisella uomalla on useita etuja: se on halvempi, toimivampi ja istuu maisemaan kauniimmin kuin rakennettu kalatie.

Samalla, kun tutkitaan, millainen kalatie Liunalle on mahdollista rakentaa, tutkitaan myös Liunan kalatien merkitystä järvitaimenelle koko Vuoksen vesistössä.

– Tämä selvitys tilataan Luonnonvarakeskukselta, Hentinen kertoo.

Molemmat selvitykset ovat valmiita aikaisintaan ensi vuoden syksyllä.