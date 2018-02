Simo on syntynyt metallimieheksi

Joroisniemeläinen Simo Piiparinen virnistää ensin ja vastaa sitten:

– Jo pienenä kävin iskän kanssa hitsailemassa, alakouluikäisenä.

Isäkin on metallin ammattilainen, ja hänen työpaikallaan pikku-Simo sai tehdä tuttavuutta hitsausvehkeiden kanssa.

Simolla on nyt ikää 16 vuotta ja hän on jo kokenut hitsaaja, vaikka opinnoissa Sakkylla Varkaudessa on menossa vasta ensimmäinen vuosi.

– Yläkoulussa olin sitten Rytsyn opissa, hän kertoo.

Joroisten teknisen työn opettaja Reijo Rytsy on Varkauden metallipuolella jo legendaarisessa maineessa, Simon opettaja Pekka Leppänen vahvistaa.

– Peruskoululaisten hitsauskilpailussa Simo tuli 14-vuotiaana neljänneksi ja 15-vuotiaana voitti, Leppänen kertoo.

Metalli ja sen käsittely vain viehättävät, Simo kertoo. Ammatinvalintaa ei tarvinnut miettiä.

Kaksi viikkoa sitten Simo Piiparinen osallistui ammattikoululaisten alueelliseen Taitaja-semifinaaliin Kuopiossa. Siellä karsittiin kahdeksan finaaliin lähtijää valtakunnalliseen finaaliin, joka pidetään toukokuussa Tampereella.

Simo oli semifinaalin neljäs.

– Ainakin metallipuolelta hän on Sakkyn nuorin Taitaja-finalisti ikinä, Leppänen kehuu.