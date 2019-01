Sali täynnä pallotaitureita

Messillä on komea tuuletus: pieni poika juoksee ympäri salia ja takoo käsillään ilmaa kuin rumpuja.

Messi-paidan sisältä on neljäsluokkalainen Eeli Hyvärinen, jolla alkaa olla hiki. Juomatauko tulee tarpeeseen.

Tauon jälkeen käy ilmi, että numero 1 eli Navas on melkoinen taituri. Maalivahdin paidassa pelaava lettipää ottaa pallon haltuunsa keskeltä kymmenen jalkaparin sekamelskaa.

Sivullisesta näyttää siltä, että kirkonkylän korkeakoulun liikuntasalin seinät antavat pian periksi, kun yli 20 alakoululaista on kokoontunut jalkapallokouluun.

Jalkapallo vaan on hieno laji, tuumivat toisen kokoontumiskerran alkua odottelevat tokaluokkalaiset Peetu Janhunen ja Lucas Liehu.

– Serkku pelaa WJK:ssa, Peetu kertoo.

Kahta vuotta vanhemmat Elsa Pettersson ja Aava Ikonen ovat lajista yhtä innoissaan.

– Olen ollut WJK:n kerhossa, ja tämä on lähempänä, Aava sanoo.

Elsalla ei ole lajista aikaisempaa kokemusta, mutta televisiostakin sitä on katsottu.

Jalkapallokoulua vetävä Tuomo Tuunainen on lajista samaa mieltä kuin lapsetkin:

– Jalkapallo sopii ihan kaikille.

Kun lasten jalkapallokoulu kokoontui ensimmäistä kertaa viime viikolla, sen suosio yllätti kaikki.

– Paikalle tuli 24 lasta, kun odotettiin enintään 15, Tuomo kertoo.

Saman verran porukkaa tuli toisenakin maanantaina, ja tunnin aluksi Tuomo kyseleekin lapsilta, miten porukka jaetaan kahtia: tehdäänkö tyttöjen ja poikien ryhmät, vai jaetaanko isommat ja pienemmät omiinsa. Mukana on pelaajia eskari-ikäisistä kuudesluokkalaisiin, tyttöjä ja poikia suunnilleen yhtä paljon.

Lopputulos on, että pienempien ryhmä kolmasluokkalaisiin asti kokoontuu vastedeskin maanantaisin kello 16–17. Isompien eli 4.–6.-luokkalaisten ryhmälle etsitään vielä omaa kokoontumisaikaa, ja toiveena on saada sekin maanantaille.

– Mukaan pääsee vielä, Tuomo vinkkaa.