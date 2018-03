Riitan Karjalan käet kukkuivat kultaa

Opettaja Riitta Matikaisen työ voitti jäänveiston joukkuekilpailun suomenmestaruuden Juuan SM-kilpailuissa viime viikonloppuna.

Voittajatyö kuvaa Karjalan käkiä ja sen nimi Karjalanmail tulee laulusta Karjalan mail kultakäköset kukkuu.

–Teos on omistettu upealle karjalaiselle kulttuuri- ja käsityöperinteelle. Käki on symbolilintu, sen kukunnasta nuoret ovat laskeneet vuosia häihinsä, vanhat hautajaisiinsa.

Myöhemmin Riitta huomasi myös nimen kirjoitusasun kaksoismerkityksen: Käki on ollut viestin tuoja.

Työ voitti myös yleisöäänestyksen.

– Yleisö tykkää, jos töissä on mukana huumoria tai koristeellisuutta.

Riitta osallistui kilpailuun Veistomania-joukkueella Jussi Katajiston kanssa. Katajiston kanssa hän on veistänyt yhdessä ensimmäisen kerran lunta SM-kilpailuissa jo vuonna 1994. Sen jälkeen he ovat veistäneet lunta, jäätä ja hiekkaa yhdessä ja erikseen soolo- pari- ja tiimikisoissa Suomessa ja ulkomailla.

– Jäänveisto on teknistä puuhaa, jossa tarvitaan teräviä työkaluja ja jossa nostellaan painavia jääpaloja. Isommat palat työstetään moottorisahalla ja kuviot tehdään puutyövälineillä kuten taltoilla ja jyrsimillä.

Tänä talvena Riitta on kisannut lumenveistossa Kouvolassa ja jäänveistossa Kalajoella, jossa hän sai pronssia.

– Paras palkinto on se, jos on itse tyytyväinen.