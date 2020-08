Riitalla on seitsemän pottulajiketta kasvamassa

– Pyhäjokinen isäntä tuli kysymään, että otatko siemenperunaa myyntiin.

Riitta Pulliainen tutustui siemenperunoihin ja perunalajikkeisiin työskennellessään ulkomaankauppayhtiö Norinter Oy:ssä. Tuolloin Suomen ja Neuvostoliiton välisessä kaupassa tavara vaihtui tavaraan, ja Pulliaisen työnkuvaan kuului etsiä sopivia vaihtotuotteita. Niin sitten siemenperunoita vaihdettiin muun muassa rautaharkkoihin. Samalla hän sai pottuja viljeltäväksi oman talon pihaan Ouluun.

– Testiin huolettomalle harrasteviljelijälle.

Vastanostetun perunan maku teki vaikutuksen ja harrastus jäi osaksi elämää. Nyt kotitalon pihassa Joroisten keskustassa on pelto, josta löytyy seitsemää lajiketta. Viime vuosina Pullainen on kasvattanut muun muassa väriperunoita. Kun hän halkaisee yhden niistä keittiössään, on pakko henkäistä: onpas se pinkki! Toisesta perunasta paljastuu puolestaan tummanvioletti sisus. Lajikkeet ovat Mulberry Beauty ja Violet Queen.

– Tämä on jo siemenperunakokoista, katsoo Pulliainen Violet Queenin mukulaa.

Mustanvioletti Violet Queen on talviperuna, jonka nostoon on vielä aikaa. Lajike on satoisa, mutta hitaasti kasvava. Sitä on saanut suomalaisista puutarhamyymälöistä pari vuotta, kuten myös pinkkiä Mulberry Beautyä. Uusien väriperunoiden tausta on Andien vuoristossa, missä villinä kasvavista lajeista on jalostettu ja tuotu uusia perunalajikkeita Eurooppaan viime vuosina.

Voimakas väri kertoo terveellisyydestä. Siemenperunaa tuottava hollantilaisyritys kertoo testituloksenaan, että suotuisasti terveyteen vaikuttavia antosyaaneja on violetissa perunassa lähes saman verran kuin esimerkiksi karpalossa.