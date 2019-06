Reijo Rytsy tekee korvaamattoman arvokasta työtä – Savon ammattiopisto antoi tunnustusta teknisen työn opettajalle

Reijo Rytsy on pyydetty aamukahville Savon ammattiopistolle.

Kahvipöydän ääressä on Rytsyn opissa aiemmin olleita tuttuja poikia.

– Ootteko olleet kiltisti?

– Joo, vastaavat pojat.

– Nämä ovat hyviä poikia, toteavat ammattiopiston opettajat.

– Kyllä näistä kaikista työmiehiä tulee. He asennoituvat työhön hyvin ja ovat perusluonteeltaan tekeviä kavereita, komppaa Rytsy.

Savon ammattiopisto antoi tunnustusta Joroisten teknisen työn opettajalle Reijo Rytsylle.

Hänen innostuksensa ja kannustuksensa ansiosta ammattikoulun metallipuoli vetää hyvin opiskelijoita Joroisista.

– Jokainen peruskoulu tarvitsisi tällaisen opettajan. Teet korvaamattoman arvokasta työtä, kiitteli Savon ammattiopiston koulutuspäällikkö Jukka Pasanen.

Rytsy laskeskelee, että hänelle tulee syksyllä 24 vuotta opettajan työssä Joroisissa.

– Ajateltiin, että tämän työmäärän eteen voidaan jo kakkukahvit juoda, toteaa Pasanen.

Joroisten pojathan sen parhaiten tietävät millainen opettaja Reijo Rytsy on.

– Mukava, sanoo Antero Vanhanen.

– Jämpti, leppoisa nallekarhu, kuvailee Joonas Viljakainen.

– Taitava, tulee mieleen Aaro Airaksiselle.

– Hän osaa hyvin selittää. On reilu. Opettaa rennosti, mutta tarvittaessa kuriakin löytyy, kertoo Miika Kortelainen.

Jukka Pasanen kertoo Joroisista tulevan joka vuosi osallistujia hitsauskilpailuun ja uusia oppilaita metallipuolelle.

– Sieltä tulee hyvälaatuisia opiskelijoita, joilla on jo perusosaamista ja tämä näkyy hitsaustaidoissa. Mitaleja on mennyt kärrykuormallinen Joroisiin.

Pasasen mukaan metalliteollisuuden puolestapuhujia ei ole liikaa. Varsinkin kun alueen metalliteollisuus tulee työllistämään Pohjois- ja Etelä-Savossa valmistuvat opiskelijat.

– Metallipuolen työntekijät eivät tule riittämään.

Jo nyt pääsevät kaikki halukkaat opiskelijat kesätöihin alalle.

Mari Kosonen