Rakkaus on pieniä eleitä ja yhdessä olemista

Parasta Häyristen elämässä on tavallinen arki ja sen pienet ilot.

– Minä olen aamu-uninen. Mikko keittää puuron ja kananmunat ja tuo minulle lehdet sänkyyn, kertoo Pirkko.

Pariskunnalla riittää puhuttavaa. He lukevat lehtiä ja he juttelevat muun muassa politiikasta.

He tekevät lähes kaiken aina yhdessä.

– Jos Mikko lähtee Varkauteen, minä istun viereen auton penkille.

Pirkon mukaan Mikon huumori on auttanut elämässä. Mykkäkoulua pariskunta ei ole koskaan pitänyt.

– Minä sanon jotain ja kadun sitten. Jälkeenpäin pyydän anteeksi ja kysyn loukkasinko, selittää Pirkko.

Pirkko vastaa ruuanlaitosta, Mikko siivoaa ja antaa hyviä neuvoja.

– Minä kokeilen mielelläni uusia ruokaohjeita. Kerran tein lämpimiä voileipiä ja Mikko pyysi, jos en enää tekisi niitä, hymyilee Pirkko.

Huutokaupassa käynti on ollut aina yhteinen harrastus.

Sieltä he hankkivat aikoinaan kalusteita Juhanalan kartanon saliin.

Mikko on ostanut huutokaupasta jo kahdeksan seinäkelloa.

Mikä on Mikon ja Pirkon pitkän parisuhteen salaisuus?

– Onko se se rakkaus, tuumii Pirkko ja katsoo Mikkoa silmiin.

– Se ja toisen kunnioittaminen, toteaa Mikko.

Myös sitoutumista on kunnioitettava.

Yhteinen työ ja harrastukset ovat yhdistäneet heitä koko elämän ajan.

Molemmat ovat uskossa, ja he pyrkivät käymään yhdessä kirkossa.

– Me ollaan julkiuskovaisia, tuumaa Mikko.

Mitä se rakkaus sitten on?

– Aamulla kun herää, ottaa toista kädestä kiinni tai halaa. Pieniä eleitä ja yhdessä olemista, kertoo Pirkko.

– Minä olen aina tykännyt Mikosta. Se on minun mies kaikkine vikoineen, vaikka hyviä puolia on kyllä enemmän.

Toinen tulee hyväksyä sellaisena kun hän on.

– Toista on vaikea ruveta muuttamaan, toteaa Mikko.