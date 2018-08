Raakin pihassa käy pärinä iltaisin

Raakin pihassa hiekka lentää ja mopot pärisee. Perheen pojat Otto, 10, ja Eetu, 7, ovat innokkaita speedwaymiehiä.

– Kyllä täällä pörinä käy, myöntää äiti Tiina Raak.

Otto ajaa vasta kolmatta kesää ja hän johtaa Suomen ja Viron mikrospeedwayn junioricupin 125-kuutioisten luokkaa 17 pisteellä.

– Aika paljon draamaa pitäisi sattua, ettei hän voittaisi varsinaista kilpailua, tuumii Varkaus Racing Teamin puheenjohtaja Sakari Häyrinen.

Eetu on saman luokan kuudes tällä hetkellä.

Pojat tutustuivat lajiin Vekara-Varkaus tapahtumassa vuonna 2015.

– Emme tienneet lajista mitään aikaisemmin, kertoo Tiina.

Otto ei ollut aikaisemmin edes nähnyt speedwaypyörää.

– Kyselin missä on jarru. Jarruahan ei ole, on vain kytkin. Kokeilin ajamista, ja se tuntui kivalta.

Nyt on tallissa seitsemän speedwaypyörää, joista osa on seuran omistuksessa.

Käytettyjä renkaita on isossa pinossa.

– Näitä kuluu paljon, selittää Otto.

Onneksi seuralla on lainavarusteita, sillä pyörät, renkaat, varusteet, bensat – kaikki maksaa.