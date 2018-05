Paljosta nousi paljon kalaa

Kaitaisten Paljossa ui paljon kalaa, poistokelpoistakin. Kaitaisten osakaskunnan rysä on ollut pyynnissä viikon päivät, ja keskiviikkona kahdella koululaisryhmällä oli mahdollisuus tutustua niin rysäpyyntiin kuin saaliskalan oikeaoppiseen käsittelyynkin.

– Pikkukalaa käy sääliksi, Tiia Nykänen huudahti katsellessaan muutaman sentin mittaista särkeä ruutanan kultaista kylkeä vasten.

Kolmessa saavissa sätkinyt saalis säikytti Janitaa Junttasta ja Uuna Coda Zabettaa.

– Ei olla kalan ystäviä, Junttanen vakuutti.

– En suostu edes koskemaan, Coda Zabetta lisäsi.

– Ette ole sitten varmaan maistaneetkaan, Eeva-Liisa Savolainen epäili ja mainitsi, miten muhevaa särjestäkin saadaan purkitettuna.

Kahden seiskaluokan biologian ja musiikin tunnit hujahtivat Paljon rantapellolla Kaitaisten osakaskunnan kutsumana.

– Seitsemän luokan biologiassa on vesiluontoa. Syksyllä tutkittiin vettä ja vesieliöitä, mutta kalaan ei ole aiemmin päästy, lehtori Auli Laukkanen totesi.

Kalaa on toki käsitelty ja sen fysiologiaan tutustuttu luokkaolosuhteissa. Muovipussiin otettiin viemisiä kotitaloustunnille, missä kalankäsittelyyn on mahdollisuus tutustua muillakin.