Uusi sivistysjohtaja on kiinnostunut historiasta. "Ihmiselämä on kovin samankaltainen, eletty on ennenkin".

Mika Huovinen aloitti uutena sivistysjohtajana syyskuun alussa. Hän tuli Joroisiin Kangasniemeltä, jossa hän toimi sivistys- ja hyvinvointijohtajana vuodesta 2017 lähtien.