Huutokosken riippusillan kuntoa kartoitetaan ja jatkoa suunnitellaan. Sillan rakennepiirustuksia on etsitty, mutta ei ole löydetty.

Kolman kyläyhdistys on saanut kylien kehittämisrahaa Huutokosken riippusillan kunnostamista varten Joroisten kunnalta ja Joroisten Oma osuuskunnalta. Kehittämisrahalla on teetetty kesän aikana kuntokartoitus, jotta on mahdollista miettiä jatkoa sillan kunnostuksen osalta.