Uusimman suunnitelman takana on 3Flash Finland Oy, joka kaavailee jättivoimalaa myös Tervajoensuolle.

3Flash Finland Oy on kartoittanut myös toisen potentiaalisen aurinkovoimala-alueen Joroisista. Tervajoensuon alueesta noin kilometri pohjoiseen on Sekalamminsuon alue, josta Joroisten kunta omistaa metsämaata noin 44,7 hehtaaria. Kokonaisuutena hankealue on tätä suurempi, noin 160 hehtaaria.