Energian varmistaminen riittää, markkinat hoitavat loput, uskotaan Ilmattaressa.

Keski-Savo on kymmenen vuoden kuluttua täynnä uusiutuvaa energiaa ja se on tuonut alueelle uusia investointeja, maailmalle myydään biokaasuosaamista, väestö voi hyvin ja alue on elinvoimainen energiakeskittymä.