Hittilistoille ponnahtanut pop-artisti Viivi pokkasi Savolainen sanavalmius -palkinnon: "Olen aina savolainen, siellä ne juuret ovat"

Viivi Korhonen menee hetkeksi sanattomaksi. Joroisista lähtöisin oleva muusikko on juuri saanut kuulla saavansa Pohjois-Savon liiton ja Savon Sanomien jakaman Savolainen sanavalmius -palkinnon.

Palkitsemisperusteiden mukaan Korhonen on popmusiikin nuori sanansaattaja, jonka tarinoihin on helppo samaistua.

Artistinimellä VIIVI työskentelevä musiikintekijä on laulanut itsensä parissa vuodessa suomalaisten sydämiin muun muassa hittikappaleillaan USA, Hyväuskoinen ja Lääke sekä Robin Packalenin kanssa esitetyllä Ihana kipu -teoksellaan. Viime vuonna julkaistua debyyttialbumia Parisuhdehautausmaa (2022) on striimattu yli 40 miljoonaa kertaa.

– Lauluntekijänä hänellä on ilmiömäinen kyky välittää vahvoja tunteita ja kääntää omakohtaisetkin tunnot erityisesti nuoria puhuttelevaksi ja lohduttavaksi musiikiksi. Viivi on oivaltanut, että kieli ei muodostu pelkästään sanoista. Ilman aitoa myötätuntoa sanat eivät taivu ja ulotu toisen ihmisen luokse, palkinnon perusteissa kerrotaan.

Korhonen, 24, myöntää, että tekstit ovat asia, josta hän saa eniten viestejä ja kommentteja.

– Yritän yleensä sanoittaa pikemminkin jotakin tiettyä fiilistä kuin jotakin tiettyä tapahtumaa. Jos sanoituksen tekee liian spesifistä asiasta, kuulijoilla ei ole siihen tarttumapintaa. Yritän sanoittaa tunteen siten, että jokainen pystyy löytämään siihen oman kulmansa, kokemaan sen omakseen, Korhonen sanoo.

– Suomalaisille lyriikat ovat hyvin tärkeitä. Suomen kieli on yllättävän vaikea kieli tehdä tekstejä, mutta parhaimmillaan se on myös todella kaunis kieli.

Korhosen synnyinpaikaksi on merkitty Turku, mutta lapsuutensa ja nuoruutensa hän vietti Pohjois-Savossa Joroisissa pienessä Kuvansin taajamassa. Peruskoulun musiikkiluokat hän kävi lähikaupungissa Varkaudessa, ja ennätti Korhonen viettää pari vuotta Kuopion musiikkilukiossakin ennen siirtymistään opiskelemaan Helsinkiin Sibelius-lukioon.

– Savolaisuus on minulle tärkeää. Vaikka asuin viisi vuotta Helsingissä ja nyt Turussa, niin koen, että olen aina savolainen. Siellä ne juuret ovat.

Korhonen uskoo, että savolaisuus näkyy ja kuuluu erityisesti hänen puheessaan.

– Tai ainakin kun pyörin helsinkiläisten kanssa, niin heidän ensimmäinen huomionsa minusta oli savon murre. Se on osa persoonallisuuttani, rikkaus, että osaan vääntää savoa. Voi sanoa, että se on iskostunut persoonallisuuteeni.

Entä näkyykö savolaisuus myös säveltämisessä ja sanoittamisessa?

– Varmasti. Vaikka biiseissäni asiat sanotaankin aika suoraan.

Ennen kuin kappale on valmis julkaistavaksi, edessä on monta askelta. Yleensä Korhosella on alussa valmiina jokin aihe, josta hän haluaisi kirjoittaa. Sen jälkeen hän miettii, minkälainen fiilis aiheesta kumpuaa.

Ensimmäisenä muusikko työstää kertosäkeen melodiaa.

– Kertosäe on popmusiikissa määrittelevässä roolissa. Teen aina kertosäkeen melodian ensin, ja sitten työstän sanoja siihen melodiaan. Meillä on aina järjetön määrä riimejä biisissä, se on tunnistettava juttu.

”Meillä” Korhonen viittaa työryhmään, johon hänen lisäkseen kuuluvat Joonas Keronen ja Lauri Halavaara. Esimerkiksi debyyttialbumin kappaleet ovat syntyneet kolmikon yhteistyönä. Muutamassa kappaleessa tekijänä on ollut myös Vilma Alina.

Korhosen mukaan yhdessä tekeminen on äärimmäisen tärkeää.

Viivi esiintyi Tahkon juhannusfestivaalilla tänä kesänä. Ossi Neijonen

– Se on yhteen biisiin puhaltamista. Kaikki tekevät kaikkea. Toiset osaavat töniä kappaletta sellaisiin suuntiin, joihin en itse lähtisi tai joita en itse keksisi testata. Kirjoitan ja teen yksinkin, mutta muiden kanssa tehdessä se kappaleen rima nousee kolme kertaa korkeammalle. Biisin pitää olla kaikkien mielestä tosi hyvä. Jos ei ole, niin sitten pitää työstää siitä parempi.

Mistä tietää, että hiominen riittää ja kappale on valmis?

– Se on intuitio, että nyt tämä stoori on eheä ja hyvä. Ja soitamme kappaleet aina tuottaja Jukka Immoselle. Se nostaa rimaa vielä yhden pykälän ylöspäin.

"Yritän yleensä sanoittaa pikemminkin jotakin tiettyä fiilistä kuin jotakin tiettyä tapahtumaa", sanoo Viivi Korhonen. Ossi Neijonen

Suomalaisista laululyriikoista Korhonen nostaa esille Yö-yhtyeen kappaleet, joiden sanoittajina ovat vuosien varrella toimineet muun muassa Olli Lindholm, Jussi Hakulinen, Juice Leskinen, Pauli Hanhiniemi ja Pelle Miljoona.

– Itse fanitan Ed Sheerania, mutta englanniksi kirjoittaminen on ihan eri asia kuin suomeksi kirjoittaminen. Isä oli iso Yö-fani, ja bändin biisejä kuunneltiin paljon autossa. Siellä on mahtavia tekstejä.

Mikä Viiville on tällä hetkellä Suomen kielen kaunein sana?

– Tämä on ehkä tylsä vastaus, mutta rakkaus. Se on kaunis sana. En tiedä, puhuvatko suomalaiset arjessa rakkaudesta, mutta se on aihe, josta suurin osa biiseistä kertoo.