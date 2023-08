Lukiossa aloittaa 37 opiskelijaa, joista 14 on ulkomaalaisia.

Tämän syksyn lukioryhmä on poikkeuksellisen suuri. Lukion aloittaa 37 opiskelijaa, joista 14 on ulkomaalaisia. Kuusi opiskelijoista on ukrainalaisia tai venäläisiä, kahdeksan tulee Finest Future -yhtiön kautta. Oppilaat tulevat Myanmarista, Vietnamista, Iranista ja Kiinasta. Poikia on viisi ja tyttöjä kolme.