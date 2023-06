Jos kaikki hankkeet toteutuisivat, Joroisista lähtisi valtakunnan verkkoon lähes Olkiluodon ydinvoimalan verran energiaa

Joroisten vauhti on tällä hetkellä niin huimaa, että kunnanjohtaja Jaakko Kurosta välillä huimaa. Kunnassa on vireillä peräti yhdeksän uusiutuvan energian hanketta, kaksi tuulipuistoa ja seitsemän aurinkovoimalaa. Osa hankkeista on jo julkistettu, osa ei. Jos ne kaikki toteutuisivat, Joroisista lähtisi valtakunnan verkkoon huipputuotannon aikana lähes Olkiluodon ydinvoimalan verran energiaa.