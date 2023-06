Ilmavoimien Ruska 23 -ilmaoperaatioharjoitus aiheuttaa liikennejärjestelyjä ja liikkumisrajoituksia Joroisen alueella syyskuussa 2023. Ruska on Ilmavoimien vuoden pääsotaharjoitus, jossa on käytössä useita tukikohtia eri puolilla Suomea. F/A-18 Hornet -hävittäjät ja muut Ilmavoimien lentokoneet käyttävät Varkauden lentoasemaa Joroisissa harjoituksessa. Harjoitustoiminnan tarkoitus on ylläpitää ja kehittää Suomen ilmapuolustuksen valmiutta.