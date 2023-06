Poliisi varoittaa Facebookissa leviävistä huijauksista, joissa henkilöiltä huijataan rahaa tekaistuun rahapalkintoon vedoten.

Itä-Suomen poliisin tietoon on tullut viimeisten viikkojen aikana joitakin tällaisia huijauksia ja rahalliset menetykset uhreille ovat olleet sadoista euroista jopa yli 150 000 euroon.

Näitä huijauksia tehdään aiemmin kaapatuilla Facebook-tileillä, joista on varoittanut myös muun muassa Kyberturvallisuuskeskus

Huijauksissa uhri on saanut Facebook-messengerissa viestin, joka on näyttänyt tulevan hänen Facebook-kaveriltaan. Todellisuudessa viestin on lähettänyt huijari, joka on aiemmin kaapannut uhrin kaverin Facebook-tilin.

Sitten huijari on pyytänyt uhrilta ensin puhelinnumeroa jotain kilpailua varten ja kohta hän on ilmoittanut, että he ovat saaneet voiton.

Tämän jälkeen on kysytty uhrin tilinumeroa sekä verkkopankkitunnuksia, jotta voittorahat saadaan siirrettyä uhrin tilille. Todellisuudessa huijari tyhjentää uhrin pankkitilin heti pankkitunnukset saatuaan.

Tänä päivänä eri sosiaalisen median tilejä kaapataan poliisin mukaan harmittavan paljon.

– Mikäli saat itsellesi viestin, jossa kaverisi kyselee sinulta puhelinnumeroasi, niin soita tälle kaverille, lähetä sähköpostia tai tekstiviesti ja kysy onko hän ollut oikeasti viestin lähettäjä. Samalla kaverisi voi tarkastaa, onko hänen sosiaalisen median tili mahdollisesti kaapattu, poliisi neuvoo.

Poliisi myös muistuttaa, että omia pankkitunnuksia ei tule antaa kenellekään sosiaalisessa mediassa tai niiden keskustelukanavissa. Aina, jos sinulta kysytään pankkitunnuksia sosiaalisessa mediassa, puhelimessa, sähköpostilla tai tekstiviestillä, niin asialla on mitä todennäköisimmin huijari.