Verkoston tarkoituksena on jakaa tietoa ja kokemuksia kunnissa suunnitteilla olevista voimalahankkeista.

Joroisten kunta kasaa parhaillaan aurinkovoimakuntien verkostoa. Joroisten kanssa samassa tilanteessa on moni kunta: aurinkovoimahankkeita on vireillä yksi tai useampi. Harvalla kunnalla on kuitenkaan aiempaa kokemusta tai riittävästi tietoa esimerkiksi, miten hankkeita pitäisi luvittaa.