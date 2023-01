Henriikka Ström on toiminut yhtenäiskoulun lukukoordinaattorina tämän lukuvuoden ajan.

Yhtenäiskoululla on 20 minuutin lukuvälkkä joka päivä kello 13 alkaen. Tänä torstaina luokka on lähes täynnä lukijoita. Parikymmentä 7.–9. -luokkalaista istuu pulpetin ääressä, osalla on edessään aito kirja, toiset lukevat e-kirjoja kännyköillään.