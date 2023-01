Poliisi toivoo itäsuomalaisten luovuttavan tarpeettomaksi käyneitä ampuma-aseita, patruunoita tai nurkkiin pyörimään jääneitä vanhentuneita hätäraketteja ja muita räjähteitä poliisille.

Ampumatarvikkeita tai räjähdevaarallisia esineitä ei saa tuoda itse yllättäen poliisiasemalle, vaan poliisi on valmis noutamaan niitä ilmoituksen perusteella.

– Pahin skenaariohan on se, että tulipalon syttyessä jonnekin vanhaan rakennukseen jemmatut patruunat palaisivat ja alkaisivat poksahtelemaan. Esimerkiksi sellainen olisi suuri riski sammuttajille tai sivullisellekin, ylikonstaapeli Ari Röytiö Itä-Suomen poliisista sanoo.

Esimerkiksi perikunnan omistukseen jääneistä rakennuksista löytyy joskus patruunakätköjä, joista ei ole edes ollut tarkkaa tietoa.

– Kun perikunnat käyvät läpi omistukseensa tulleita vanhoja rakennuksia, sieltä on joskus löytynyt ampuma-aseitakin, Röytiö kertoo poliisille tulleista ilmoituksista viime vuosilta.

– Lisäksi Itä-Suomessa poliisille tulee säännöllisesti ilmoituksia myös puolustusvoimien tuotteista, joita on tallessa väärissä paikoissa.

Mökeiltä ja vanhoilta tiloilta voi löytyä edelleen myös vanhoja louhintaräjähdejemmoja.

Itä-Suomen poliisi aikoo järjestää kevään aikana Itä-Suomessa kootun armovuositempauksen, jolloin poliisi noutaa sille ilmoitettuja ampuma-aseita, patruunoita, räjähteitä, ilotulitteita ja hätäraketteja.

Jos esineitä ei ole käytetty rikokseen, luvattomankin esineen voi luovuttaa poliisille ilman seuraamuksia. Poliisi ei peri avustaan myöskään mitään maksua.

Tarvittaessa poliisin apuna esineitä noutamaan voi tulla Puolustusvoimien räjähdeasiantuntijoita.

Poliisi toivoo, että ihmiset alkaisivat jo nyt ilmoitella poliisille sellaisista esineistä, jotka he haluavat noudettavan tänä vuonna.

Tarkoitus on kerätä mahdollisimman paljon luvattomia tai tarpeettomaksi jääneitä aseita pois kodeista ja mökeiltä sekä raivata edelleen myös maastokätköjä tai muita kohteita, jos jonnekin on jemmattu esimerkiksi sota-aikoina räjähteitä.

– Tarkoitus on, että poliisi noutaa esineitä toukokuun alussa tiettyinä päivinä. Tarvittaessa keräystä jatketaan myöhemmin sen mukaan, miten paljon ilmoituksia tulee, Röytiö kertoo.

Röytiö toivoo, että asukkaat tai kiinteistöjen omistajat alkaisivat ilmoitella esineistä poliisille jo nyt talvella, jotta poliisi pystyy suunnittelemaan keräysreitit ja -ajankohdat järkevästi.

Ilmoituksen voi tehdä jättämällä asiasta tiedon sähköpostiin tepo.ita-suomi@poliisi.fi tai soittamalla numeroon 0295 455 003, jonne voi jättää vastaajaan viestin. Viestiin tulisi jättää omat yhteystietonsa eli puhelinnumero tai sähköposti, nimi ja tuotteen sijainti. Lisäksi viestissä voi kertoa, millaista esinettä asia mahdollisesti koskee.

– Poliisi ottaa kevään aikana yhteyttä kaikkiin, jotka ovat jättäneet yhteystietonsa, ja sopii jatkotoimista ja niiden aikataulusta.

Röytiö uskoo, että tällä kertaa Pohjois- ja Etelä-Savossa voi tulla paljon ilmoituksia vanhojen aseiden ja patruunoiden lisäksi hätäraketeista.

– Aivan vastikään vanhaksi jääneistä hätäraketeista en ole niinkään huolissani, mutta arvio on, että Itä-Suomessa on paljon veneilijöitä, joille on jäänyt hyvinkin vanhoja hätäraketteja pyörimään nurkkiin. Jos hätäraketin rakenne on jo osin murentunut, se voi olla jopa vaarallinen käsitellä, Röytiö sanoo.

Röytiön mukaan Savossa on myös paljon metsästäjiä, jotka suurten ikäluokkien ikääntyessä ovat alkaneet myös sairastella. Ihmisillä voi olla muistisairauksia, näköongelmia tai liikuntarajoitteita, joiden vuoksi metsästäminen ei enää ole ajankohtaista, mutta aseista ei ole silti vielä luovuttu.

– Monelle ase voi olla hyvin tärkeä ja siitä on kova tuska luopua. Tarpeettomista aseista ja patruunoista kannattaisi kuitenkin luopua. Se voisi olla meidän kaikkien turvallisuuden kannalta järkevää.

Ampuma-aseet houkuttelevat myös varkaita. Osa varkaista varastaa etenkin uudempia aseita jopa tilauskeikkoina, mutta myös vanhemmat aseet kelpaavat rikollisille pelotteluvälineiksi ja kauppatavaraksi.

Pohjois-Savossa järjestettiin viimeksi poliisin ja Puolustusvoimien armovuosikeräystempaus vuonna 2018.