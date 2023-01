Tavoitteena on opiskella suomalaisten oppilaiden kanssa samoissa ryhmissä ensi syksynä.

Suurin osa Joroisten yhtenäiskoulussa olevista ukrainalaisista opiskelee omissa ryhmissään. He ovat valmistavassa opetuksessa, ja opiskelevat siellä suomen kieltä. Opetuksessa on mukana myös muita kansalaisuuksia, mutta suurin osa opiskelijoista on Ukrainasta.