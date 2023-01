Liikuntapaikkojen hoitaja kuulee työstään jopa kassajonossa

Joroisissa liikuntapaikoista huolehtii kaksi työntekijää. Kuntalaiset pitävät liikuntapaikkoja tärkeinä.

Joroislainen Henri Tarvainen on liikuntapaikkojen kasvatti, sillä aktiivinen mies on asunut koko ikänsä Joroisissa, jonka liikuntapaikoista hänen Reijo-isänsä vastasi 40 vuoden ajan. Isän jäätyä eläkkeelle poika päätti hakea vapaaksi jäänyttä pestiä. Haku tuotti tulosta ja nyt reilun vuoden liikuntapaikkojen hoitajana työskennellyt Henri on viihtynyt työssään. Neuvoa on voinut kysyä paitsi työpari Janne Sutiselta myös perhepiiristä.