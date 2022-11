Tusseilla ja spraymaaleilla on sotkettu seiniä, penkkejä ja roskiksia ympäri kuntaa.

Kolpan uimarannan uuden pukukopin koko takaseinä on töhritty sinisellä spraymaalilla. Tämä on harmillista, koska kunta on satsannut uimarannan yleiseen ilmeeseen. Uusien pukukoppien lisäksi sinne on rakennettu uusi grillikatos. Töhrimistä löytyy myös grillikatoksen kaiteesta ja roskiksesta.