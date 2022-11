Joroisissa on parhaillaan käynnissä asukkaille suunnattu päihdekysely, jonka tavoitteena on selvittää, millainen alueen päihdetilanne on. Kyselyllä kartoitetaan asukkaiden alkoholiin, tupakka- ja nikotiinituotteisiin ja rahapeleihin sekä kannabistuotteisiin liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä.