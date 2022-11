IS: Miljonääri Pekka Viljakainen pitää Venäjän Medvedevia nyt "ihan eri miehenä"

Joroisissa asuva liikemies ja miljonääri Pekka Viljakainen ihmettelee Venäjän turvallisuusneuvoston varajohtajan ja Venäjän entisen presidentin Dmitri Medvedevin jyrkkiä lausuntoja.

– Kun katsoo käännöksiä Telegramista, ajattelee, että se on ihan eri mies, kontrasti on niin valtava, Viljakainen sanoo Ilta-Sanomien haastattelussa.

– Minä olen nähnyt ainoastaan sellaisen hyvin kansainvälisen, sanavalmiin kaverin, joka oli vilpittömän kiinnostunut uudesta teknologiasta, uusista innovaatioista, lääketeollisuudesta, ihmisten elämänlaadun parantamisesta, sähköautoista, digitaalisista pankkipalveluista.

Maanantaina Medvedev kirjoitti Telegram-kanavallaan, että ”länsimaat puskevat maailmaa kohti globaalia sotaa”, ja jatkoi, että vain ”täyden ja lopullisen voiton myötä Venäjä voi taata turvan tätä maailmankonfliktia vastaan”.

Kesäkuussa Medvedev selitti kanavallaan, miksi hänen viestinsä ovat niin jyrkkiä.

– Vastaus on, että vihaan heitä. He ovat paskiaisia ja friikkejä. He haluavat meidän kuolevan, Venäjän. Niin kauan kuin minussa henki pihisee, aion tehdä kaikkeni, jotta heidät pyyhitään maailmankartalta, Medvedev kirjoitti.

Medvedevin tulkittiin tarkoittavan Ukrainaa ja ukrainalaisia.

Viljakainen on ollut mukana erityisesti Venäjän teknologiayritysten kehittämisessä 2010-luvulta lähtien. Hänestä tuli 2010-luvun alussa Medvedevin perustaman Skolkovon teknologiakeskushankkeen neuvonantaja. Skolkovoa on kutsuttu Venäjän Piilaaksoksi.

Ansioistaan kaupan, talouden ja investointiyhteistyön kehittäjänä Viljakainen sai vuonna 2016 Venäjän federaation Ystävyyden kunniamerkin, joka on korkein ulkomaalaiselle myönnettävä.

Maaliskuun alussa Viljakainen kommentoi Venäjän ja Ukrainan tilannetta Savon Sanomille maaliskuun alussa sähköpostitse.

– Seuraan tätä tilannetta ihan yhtä kauhuissani kuin kaikki muutkin ja toivon, että tämä mielettömyys loppuisi mahdollisimman pian – niin rauhanomaisesti kuin mahdollista, Viljakainen toteaa.

Hän kertoi tuolloin, että oli eronnut Venäjän postin hallituksesta jo pari vuotta aiemmin ja Postipankista tämän vuoden alussa.

– Näitä sidoksia minulla ei enää ole, hän kertoi Savon Sanomille.

Viljakainen kertoo nyt Ilta-Sanomille olleensa yhteydessä Medvedeviin edellisen kerran ”vuosi tai puolitoista vuotta sitten”, kun Moskovan liepeillä sijaitsevassa Skolkovan innovaatiokeskuksessa järjestettiin hallintoneuvoston kokous.

Viljakainen kuvaa tilannetta ”älyttömäksi pettymykseksi”.

– On masentavaa, että maailma on johtanut siihen, että kaikki yhteydet ovat poikki, eikä ole näköpiirissä, että ne ikinä palautuisivat normaaliksi. Yhtiöissäni on paljon ukrainalaisia töissä ja olen ollut venäläisten kanssa paljon tekemisissä. Se, että ajaudutaan tällaiseen tilanteeseen, niin ei siinä ole päätä eikä häntää.

Pekka Viljakaisen ideoima luksuslomakylä Pihlas Resorts on valmistumassa parhaillaan Joroisiin. Lomakylän sijoittajina on iso joukko julkisuudesta tuttuja nimiä, muun muassa näyttelijä Jasper Pääkkönen, F1-kuljettaja Valtteri Bottas, hiihtäjä Iivo Niskanen ja liikemies Poju Zabludowic.