Antti Mentula | Vaalikone paljastaa ”en osaa sanoa” -ehdokkaat

Toimittaja Merja Turunen oli tehnyt ansiokkaan yhteenvedon joroislaisten seurakuntavaaliehdokkaiden vaalikonevastauksista. ”Ehdokkaat ovat epätietoisia vihkimisten laajentamisesta”, kuului jutun otsikko (JL 20.10.).

On tärkeää, että lehti kannustaa kirkolliseen keskusteluun vaalien lähestyessä. Ilokseni aihe herättikin keskustelua myös muun muassa sosiaalisessa mediassa.

Ei ollut yllätys, että jutun keskiöön oli nostettu kysymys samaa sukupuolta olevien parien kirkollisesta vihkimisestä. Kuten jutussa todetaan, Suomen avioliittolaki on sukupuolineutraali, mutta kirkon piirissä asia on hiertänyt jo vuosia.

Toisin kuin monille ehdokkaista, minulle on selvää, että oikeus solmia avioliitto ja perustaa perhe kuuluu kaikille. Mielestäni kirkon tulisi vihkiä avioliittoon myös samaa sukupuolta olevat. Tämä on paitsi tärkeää yhdenvertaisuuden näkökulmasta, myös selkeyttää pappien asemaa työpaikoilla.

On hyvä muistaa, että kiperiä tilanteita tarjoaa myös päätöksenteko.

Yhdenvertaisuus kuuluu kirkon ydinsanomaan, mutta kirkko on silti syrjinyt omiaan seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Uskon tämän olevan yksi niistä asioista, jotka vieraannuttavat ihmisiä seurakuntien toiminnasta. On kiistatonta, että kirkkoa jo vuosia repinyt kiista ja sen ympärillä käyty keskustelu ovat aiheuttaneet valtakunnallisesti suuren määrän kirkosta eroamisia.

Asian voi nähdä myös niin, että kyse on paljon muustakin kuin avioliittokysymyksestä. Kyse on viime kädessä siitä, millä tavoin kirkko kykenee uudistumaan ja elämään ajassa.

Yhtä erityispiirrettä vaalikonevastauksissa hieman kummastelen, ja se on ”en osaa sanoa” -vastausten suurehko määrä. Tähän myös toimittaja Turunen oli aivan oikein kiinnittänyt huomiota.

Voisiko olla niin, että tämä menettely on koettu käyttökelpoiseksi tavaksi kiertää itselle kiusallinen tai vaikea aihe? Vai mitä näistä vastauksista pitäisi ajatella? On nimittäin huolestuttavaa, jos päättäjäksi mielivällä ei ole mielipidettä tärkeisiin asiakysymyksiin. Tähän vaihtoehtoon en usko hetkeäkään.

On asioita, joihin kannattaa ja on syytäkin suhtautua neutraalisti. Sitten on taas niitä kysymyksiä, joihin ei edelleenkään uskalleta ottaa kantaa. Ainakin itselleni yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyvät kysymykset ovat helppoja.

On totta, että vaalikone asettaa usein vastaajan kiperään, ellei jopa lähes mahdottomalta tuntuvaan tilanteeseen. Kun asioita aletaan laittaa tärkeysjärjestykseen, siihen harvoin on oikeaa tai edes kovin hyvää vastausta. Toisaalta on hyvä muistaa, että kiperiä tilanteita tarjoaa myös päätöksenteko.

Vaalikone on kätevä tapa löytää itselleen sopiva ehdokas, jos ei ole varma, ketä äänestäisi. Suosittelen tutustumaan ehdokkaiden vaalikonevastauksiin ja niiden perusteluihin. Perustelut antavat ehdokkaasta oikeamman kuvan kuin koneen tarjoama prosenttilukema.

Kirkonväen demareilla on vaalikoneessa kattava edustus.

Kirkonväen demareiden seurakuntavaaliehdokas