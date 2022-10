Joroislaiset seurakuntavaaliehdokkaat ottavat vaalikoneen väitteisiin varovaisesti kantaa.

Seurakuntavaaleissa on Joroisissa tänä syksynä yhteensä 19 ehdokasta. Kirkkovaltuustossa on 15 paikkaa. Valtakunnalliseen vaalikoneeseen joroislaisista ehdokkaista on vastannut yhteensä 12 ehdokasta kaikilta listoilta.