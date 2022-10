Itsenäisyys-sanasta meinasi tulla strateginen kompastuskivi

Joroisten kunnanvaltuutetut olivat kiitettävän yksimielisiä siitä, että kunnan uusi strategia vuosille 2022–2030 on hyvä. Strategiaa on rakennettu noin vuosi, ja prosessi on ollut monitahoinen ja vuorovaikutteinen, kehuivat kunnanvaltuutetut. Kuntalaisiakin kuultiin ja heidän näkemyksiään otettiin huomioon.

– Toki olisi hienoa, jos kuntalaiset olivat innostuneet enemmänkin asiasta. Täytyy kuitenkin olla kiitollinen kaikista niistä kommenteista, joita saimme, sanoi keskustan valtuutettu Salme Viljakainen.

Kaikki olivat valmiita hyväksymään suuntaviivat kunnalle kunnanhallituksen esittämässä muodossa – paitsi perussuomalaiset. Kolmen valtuutetun ryhmää närästi kovasti, että strategiasta oli jäänyt pois sana itsenäinen.

– Mitä rakkautta teillä on taskussa? Onko sitä kotiseuturakkautta, kyseli valtuutettu Risto Keinänen (ps.).

– Miksi se kynä polttelee tällä kohdalla?

Valtuutettu jäsen Eeva Tikkanen (ps.) sanoi, että sanasta keskusteltiin ”sopivan lahjakkaasti” jo kunnanhallituksessa.

– Esitin neljän sanan lausetta lisäyksenä mutta minulle sanottiin, ettei se mahdu.

Joroisten kunta on puristanut strategiansa A4-kokoiseksi huoneentauluksi. Vaikka teksti on tiivis, kunnanjohtaja Jaakko Kuronen lupasi, että strategiaan mahtuu juuri sellaisia lisäyksiä kuin valtuutetut haluavat.

Tarjolle tuli kaksi kilpailevaa itsenäisyyttä. Neuvottelutauon jälkeen kaikki ryhmät hyväksyivät keskustan kunnanvaltuutettu Kimmo Ihalaisen esityksen. Strategisiin päämääriin lisättiin lause: Vahvistetaan Keski-Savon elinvoimaa itsenäisten kuntien yhteistyötä lisäämällä.

Ihalainen perusteli lausemuotoiluaan sillä, että strategiassa on hyvä näkyä, mihin joukkoon Joroisten kunta kuuluu. Hänen mielestään on hyvä kuulua joukkoon, joka tuottaa vuositasolla 700 miljoonan euron vientitulot ja vastaa noin 20 000 työpaikasta. Hänen mukaansa Joroisten kunta on hyvä tuntea aktiivisena ja aloitteellisena kuntayhteistyön rakentajana Keski-Savossa.

Demarit olisivat olleet valmiita hyväksymään strategian ilman muutoksia, jota ryhmän puolesta puhunut valtuutettu Päivi Anias (sd.) kehui monipuoliseksi ja perusteellisesti mietityksi.

– Itsenäisyys on itsestäänselvyys. Ei ole Joroisten kunnan strategiaa, jos ei ole Joroisten kuntaa, tiivisti Anias.

Samaa mieltä oli kokoomuksen Pauli Räisänen, jonka mukaan kukaan ei halua valtuustossa, että Joroinen menettäisi itsenäisyytensä.

– En edes minä, nauratti Räisänen valtuustoa.

Perussuomalaisten Hannu Lahtinen ei tykännyt, että Joroisten kunnan itsenäisyydestä puhuttiin itsestäänselvyytenä.

– Tämä on politiikkaa eikä politiikassa saa olla itsestäänselvyyksiä, sanoi Lahtinen.

Myös Jarno Petterssonin (kd.) mielestä itsenäisyys on luonnostaan Joroisten kunnan strategian sisässä. Hän kuitenkin ymmärsi perussuomalaisten huolta aikoina, kun kuntaliitoksia tapahtuu.

Keskustan ryhmäpuheenvuoron pitänyt Salme Viljakainen piti tärkeänä, että strategiassa on avoimuuden ja läpinäkyvyyden leima. Joroisten kuntastrategiassa on mukana taustamateriaali, joka sisältää optioita keinoista, joilla tavoitteisiin pyritään.

– Keskusta olisi ollut valmis strategian ensimmäisen sivun vaihtoehtoiseen ilmaisutapaan. Aurinkokunta Joroinen, sähäkkä savolainen. Slogan olisi kuvannut muun muassa kunnan hiilineutraaliutta, kehittämismyönteisyyttä ja nopea päätöksentekoa, Salme Viljakainen sanoi.

Joroisten kunnan strategia on laadittu pitkälle aikavälille, ja kunnanjohtaja Jaakko Kurosen mukaan sitä tarkistetaan matkan varrella ainakin kerran, viimeistään seuraavan valtuuston aloittaessa työnsä.