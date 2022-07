Ars Kuvansi -näyttelyssä on esillä Annamari Kinnusen ja Juho Sihvosen taidetta.

Ars Kuvansi tekee paluun kahden vuoden tauon jälkeen. Se on Joroisten Kuvansissa vuosina 2017–2019 toiminut ajankohtaista nykytaidetta esittelevä pop up -näyttely, jossa on tähän mennessä ollut mukana viisitoista taiteilijaa.