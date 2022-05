Parikymmentä yrittäjää ja yritysneuvojaa kokoontui rupattelemaan.

Elinkeinoyhtiö Navitas Kehityksen aamukahviperinne on rantautunut nyt myös Joroisiin. Varkaudessa yritysneuvojien ja yrittäjien yhteisiä aamukahveja on nautittu jo nelisen vuotta lähes kuukausittain. Yritysasiantuntija Katja Niirasen mukaan paikalla on yleensä 20–25 yrittäjää.