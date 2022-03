Essoten määräykset jatkuvat vielä Joroisissa ja vaikuttavat seurakunnan toimintaan

Jumalanpalvelukset toimitetaan Joroisissa siten, että kirkko on jaettu käytävien rajaamiin lohkoihin. Kati Soininen

Tiina Laine

Itä-Suomen aluehallintovirasto ilmoitti viime viikolla, että Etelä-Savon sairaanhoitopiirin Essoten kuntien alueella tilojen terveysturvallista käyttöä koskevat määräykset jatkuvat 20. maaliskuuta asti ja tartuntatautilain yleiset hygieniavaatimukset 30. kesäkuuta asti.

– Joroisten seurakunnan toiminnassa tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että jumalanpalvelukset toimitetaan siten, että kirkko on jaettu käytävien rajaamiin lohkoihin, kirkkoherra Anu Ylitolonen tiedottaa.

Seurakuntalaisia pyydetään asettumaan turvavälein siihen lohkoon, mikä on lähinnä heidän käyttämäänsä ulko-ovea. Seurakuntalaiset voivat osallistua jumalanpalveluksiin myös osoitteessa www.facebook.com/joroistenseurakunta.

Kirkolliset toimitukset toteutetaan terveysturvallisuutta noudattaen ja yhdessä asianosaisten kanssa järjestelyistä sopien

– Seurakunnan eri-ikäisten kokoava toiminta jatkuu suunnitellusti ja kaikessa seurakunnan toiminnassa, kokouksissa ja kirkollisissa toimituksissa noudatetaan mahdollisimman hyvää terveysturvallisuutta.

Osallistua voi vain terveenä ja oireettomana.

– Seurakunta suosittelee kaikille aikuisille maskien käyttöä. Seurakunnan tiloja annetaan ulkopuolisille toimijoille käyttöön sovitusti.

Joroisten seurakunnan työntekijät ovat kaikkia joroislaisia varten. Työntekijät tavoittaa puhelimitse ja sähköpostitse.

Kirkkoherranvirastossa vastataan puhelimeen ja sähköpostiin maanantaista keskiviikkoon kello 9–12. Seurakunnan työntekijöiden yhteystiedot löytyvät seurakunnan kotisivuilta www.joroistenseurakunta.fi.

– Maailman tilanne on elänyt monella tavalla viime päivien aikana. Yhä tärkeämmäksi on muodostunut keskinäinen huolenpito ja vastuunkanto toinen toisistamme. Nyt on syytä huolehtia siitä, että kukaan ei jää yksin ja jokaisella on mahdollisuus jakaa mielessä olevia tunteita ja ajatuksia.