Varkauden terveysasema ruuhkautunut koronan voimakaan leviämisen vuoksi – Torstaina todettiin taas yli 30 koronatartuntaa, altistumispaikkojen listaaminen lopetettiin

Terveysaseman puhelinruuhkaa purettiin myös syksyllä. Anna-Mari Tyyrilä

Tiina Laine

Varkaudessa on todettu torstaina 30 ja Joroisissa neljä uutta koronavirustartuntaa.

– Viruksen voimakkaan leviämisen vuoksi tartunta on mahdollista saada missä tahansa, joten emme julkaise jatkossa mahdollisia altistumispaikkoja, kertoo palvelualuepäällikkö Leena Kuusikko kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluista johtoryhmän tiedotteessa.

Uusia tartuntoja on viikon sisällä todettu yhteistoiminta-alueella yhteensä 150. Nopeasti heikentyneeseen koronatilanteeseen liittyvät, voimakkaasti lisääntyneet tartunnat ja niihin liittyvä jäljitys- sekä näytteenottotyö vaikuttavat sosiaali- ja terveyskeskuksen palveluihin.

– Uusia koronatartuntoja on ilmaantunut päivittäin kymmenien tartuntojen ryppäinä ja henkilökuntaa on edelleen jouduttu siirtämään koronanäytteenottoon ja –jäljitystyöhön. Henkilöstöä on rekrytoitu, mutta myös sosiaali- ja terveyskeskuksen henkilökunnan poissaolot ovat aiheuttaneet lisäjärjestelyjä, Kuusikko perustelee.

Rokotukset jatkuvat ajanvarauksella. Lisäksi kaikille avoin walk-in rokotustapahtuma järjestetään liikuntatalolle ensi viikon lauantaina 15. tammikuuta varkautelaisille ja joroislaisille yli 16-vuotiaille 1. ja 2. rokotukseen sekä ikänsä tai sairautensa, tilansa vuoksi koronavirustaudille alttiille riskiryhmiin kuuluville 3. rokotukseen.

– Erityisesti nuorten aikuisten, 20–34 -vuotiaiden, osalta rokotuskattavuuden toivotaan nousevan, Kuusikko vetoaa.

Kaupunki suunnittelee, että se lähettää lähipäivien aikana rokotusten ajanvarauksen numerosta viestin rokotusmahdollisuudesta kuntalaisille, jotka eivät ole saaneet vielä yhtään koronarokotusta tai rokotussarja on jäänyt syystä tai toisesta kesken.

– Tarjoamme tätä kautta matalalla kynnyksellä mahdollisuutta ottaa 1. tai 2. rokotus.

Terveysaseman ajanvarauspuhelimen takaisinsoittojärjestelmä ja Klinik ovat ruuhkautuneet Varkaudessa ja ei-kiireellisiin yhteydenottoihin vastaamisessa on viivettä.

– Ensi viikolla yhteydenottoja käsitellään myös lauantaina. Muistathan vastata, jos sinulle soitetaan numerosta 017 579 6000 ja soitat itse numerosta, johon pääset vastaamaan, Kuusikko toteaa.

Kuusikko kertoo, että terveyspalvelun painetta voi helpottaa kun yhteydenotot tapahtuvat vain yhden kanavan kautta, sillä useat yhteydenotot ruuhkauttavat palvelua entisestään.

– Esimerkiksi, jos olet jättänyt viestin Klinikin kautta, älä jätä enää takaisinsoittopyyntöä. Jokainen yhteydenotto käsitellään ja takaisinsoittopyyntö johtaa yhteydenottoon puhelimitse, vaikka asiasi olisi jo hoidettu sähköisiä kanavia pitkin.

Osastoilla suositellaan, että vierailuja vältettäisiin muiden kuin kriittisesti sairaiden tai saattohoitopotilaiden luona. Vierailujen suhteen on huomioitava, että vierailut tapahtuvat terveenä ja turvavälejä noudattaen. Asumispalveluyksiköissä vierailut normaalisti hyviä hygieniakäytänteitä noudattaen.

Walk-in rokotustapahtuma järjestetään liikuntatalolla ensi viikon lauantaina 15. tammikuuta klo 9–15.