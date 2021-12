Pysy kotona, käytä maskia, usko karanteenitekstaria: Koronajäljitys ei pysy enää perässä, Varkaudessa on satoja karanteeniin määrättyjä

Liikuntatalon rokotustilaisuudet vetivät ennen joulua paljon kävijöitä. Seuraavia joukkorokotuksia Varkaus suunnittelee tammikuulle. Ajanvarauksella on rokotusaikoja saa nyt hyvin. Aulikki Jääskeläinen

Merja Turunen

Uudenvuodenjuhlat on syytä pitää pienellä porukalla. Ihmisten ilmoilla liikkuessa pitää käyttää maskia ja muistaa hyvä käsihygienia.

Jos on lieviäkin flunssaoireita, pitää pysyä kotona. Jos on altistunut koronalle, pitää myös pysyä kotona ja olla karanteenissa, vaikka oireita ei olisi.

Lievät oireet voi testata itse kotitestillä, joita saa apteekista ja kaupoista.

Rokotus on syytä ottaa – ensimmäinen, toinen ja kolmas piikki.

Tässä ovat tiivistettyinä ne ohjeet, jotka terveyskeskuksen johtava ylilääkäri Jyrki Kyynäräinen varkautelaisille ja joroislaisille vuodenvaihteessa halua antaa.

– Koronatilanne on meillä ollut pitkään hyvä, mutta lähiviikkojen aikana tartuntamäärät tulevat nopeasti nousemaan, hän varoittaa.

Rokotettukin voi levittää virusta muihin ihmisiin. Jyrki Kyynäräinen

Jäljitys on tähän saakka pysynyt tartuntojen ja altistusten perässä, mutta tilanne on nyt muuttumassa.

– Ollaan vedenjakajalla, Kyynäräinen kuvaa.

Tällä hetkellä jäljittäjät pystyvät soittamaan niille, joiden tartunta varmistuu testissä. Altistuneet saavat tekstiviestin, jossa kerrotaan, että he ovat altistuksen vuoksi karanteenissa. Viestissä on myös päivämäärä, johon saakka karanteeni on voimassa. Karanteenimääräystä on uskottava, terveydenhuolto korostaa.

– Karanteenissa on tällä hetkellä satoja varkautelaisia, osastonhoitaja Anu Väänänen kertoo.

Tieto altistumisesta merkitsee ennen kaikkea sitä, että altistuneen pitää pysyä kotona. Koronatestiin ei ole pakko lähteä, ja lievät oireet voi rauhassa sairastaa kotona.

– Päivystykseen pitää ottaa puhelimella yhteyttä, jos tulee hengenahdistusta tai muita vakavia oireita, ihan kuten aiemmin toimittiin flunssien kanssa, Kyynäräinen muistuttaa.

Puhelinpalvelussa pitää malttaa kuunnella rauhassa ohjeet. Jos kyse on koronaan liittyvistä asioista, pitää valita numero 4 ja odottaa rauhassa takaisinsoittoa.

Testeihin Varkaudessa pääsee tällä hetkellä 1–2 päivässä. Testiin ei tarvitse mennä, jos on ainoastaan altistunut tai lieväoireinen.

– Hyvän rokotuskattavuuden ansiosta suurin osa selviää lievillä oireilla kotona sairastamalla, Kyynäräinen sanoo.

Virus ja sen omikron-muunnos leviävät nyt kuitenkin niin nopeasti, että käytännössä jokainen tulee sen ennen pitkää kohtaamaan. Suureen joukkoon mahtuu aina myös niitä, jotka sairastuvat vakavammin.

Rokotukset suojaavat useimpia vakavalta tautimuodolta.

– Rokotettukin voi levittää virusta muihin ihmisiin, Kyynäräinen muistuttaa.

Siksi maskit, turvavälit ja käsidesit on pidettävä edelleen käytössä.

Rokotus- ja testiajat on helpoin varata netin kautta.

– Uusia rokotusaikoja on hyvin saatavilla tammikuun puolivälin jälkeen, Väänänen kertoo.

Tammikuulle suunnitellaan myös seuraavaa, ilman ajanvarausta toimivaa walk in -rokotuspäivää, mutta sen valmistelut ovat vielä kesken.

Joulunpyhinä varkautelaiset ovat saaneet tartuntoja ja altistuneet sekä kotikaupungissa että muualla. Terveydenhuolto on nyt kovilla, sillä myös sen työntekijät ovat altistuneet ja sairastuneet. Liikkeellä on perinteisempiäkin flunssia, ja sairastuneen pitää pysyä kotona, olipa taudin syy mikä tahansa.

Loppuvuoden lääkäripula helpottaa tammikuussa, mutta edelleen kiireettömiä aikoja joudutaan siirtämään pitemmälle.

– Kun samat ihmiset rokottavat, testaavat, jäljittävät ja pitäisi tehdä normaalitkin työt, meiltä loppuvat käsiparit, Kyynäräinen toteaa.

Pohjois-Savon koronanyrkki kokoontui torstaina ja suosittelee aluehallintovirastolle (avi) uusia rajoituksia. Myös Kyynäräinen sanoo olevansa ehdottomasti niiden kannalla.

– Ei virus kysy, onko sinulla istumapaikka vai ei.

Sairaanhoitopiiri suosittelee korkean ja kohtalaisen riskin yleisötilaisuuksien kieltämistä kokonaan ja jättää avin harkintaan, pitääkö kiellon koskea myös matalan riskin tilaisuuksia. Koronakoordinaatioryhmä oli yksimielinen asiasta. Ryhmä toivoo kuitenkin, että lasten ja nuorten ohjattu harrastustoiminta voisi jatkua, mutta suuria tapahtumia ei niidenkään yhteydessä järjestettäisi.

Koulujen alkuun on vielä reilu viikko. Kyynäräinen muistuttaa, että lievissäkin flunssaoireissa myös koululaisten pitää pysyä kotona.